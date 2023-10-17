سفير فلسطين بالجزائر: نثمن موقف مصر تجاه الحرب على غزة

قال فايز أبو عيطة سفير فلسطين في الجزائر، إن بلاده تقدر كل المواقف العربية وتثمنها وتطلب من العرب زيادة ضغوطهم ورفع سقف مواقفهم، مؤكدًا أنها تثمن موقف مصر فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، ومشددًا على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة وتجويع وتعطيش وقتل.

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وأضاف «أبو عيطة»، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ندرك أنَّها تتعرض لضغوط جمة وكبيرة، والجزائريون ينظمون وقفات مستمرة وداعمة لفلسطين، والقيادة الجزائرية لم تتوانَ عن الشعب الفلسطيني على كل المستويات».

وتابع سفير فلسطين في الجزائر: «نوجه نداءً للأشقاء العرب برفع سقف مواقفهم السياسية في مواجهة الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن يسعوا عبر كل المحافل الدولية لوقف هذه المجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والأهم من ذلك أن يصمد الشعب الفلسطيني على أرضه ويجب فتح خط جوي بري بحري مباشر بأي طريقة لإنقاذ الشعب الفلسطيني».