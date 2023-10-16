مواعيد مواجهات اليوم الإثنين في تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو كاملةً

تستأنف اليوم الإثنين مواجهات مرحلة المجموعات من تصفيات القارة الأوروبية ، المؤهلة إلى النسخة المقبلة من اليورو 2024 ، بـ 7 مواجهات.

وتأتي المواجهات كاملة على النحو التالي ..

- إذربيجان أمام النمسا على ملعب الأول في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة...

- بلجيكا أمام السويد على ملعب الأول في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا.

- ليشتنشتاين أمام أيسلندا على ملعب الأخير عند العاشرة إلا ربع مساءًا.

- لوكسمبورج أمام سلوفاكيا على ملعب الأول عند العاشرة إلا ربع مساءً

- البرتغال ضيفًا على البوسنة والهرسك في التوقيت ذاته.

- مواجهة قوية مرتقبة بين اليونان وهولندا على ملعب الأول في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا أيضًا.

- جبل طارق يستضيف إيرلندا في التوقيت ذاته.

ودية مصر والجزائر ..

وعلى صعيد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، يحتضن ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مواجهة مصر أمام الجزائر ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على هامش معسكر مصر الدولي بمدينة العين الذي تختتم فعالياته غدًا

من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان منتخب مصر ، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، خاض تجربته الودية الأولى أمام زامبيا على ملعب هزاع بن زايد أيضًا، الخميس الماضي، وانتهت المواجهة بتفوق الفراعنة بهدف من دون رد عبر رأسية حمدي فتحي.