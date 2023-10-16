وزير الزراعة: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في احتفال منظمة الأغذية والزراعة الفاو بيوم الغذاء العالمي في روما.

في كلمته، شدد المدير العام لمنظمة الفاو، شو دينيو، على أهمية المياه والغذاء في عالمنا الحالي. وأشار إلى أن المياه ضرورية للإنتاج الغذائي، وبالتالي لخلق نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة.

الابتكارات والحلول العلمية

وأشار المدير العام إلى بعض المحاولات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وادارتها بشكل جيد، مثل:

الابتكارات والحلول العلمية

الاستثمار في المياه وإدارتها

السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال

انخراط المزارعين في هذا الأمر

نشر المعلومات داخل المجتمعات الزراعية

وأشار المدير العام أيضًا إلى أهمية تبني نظم غذائية مستدامة في كل المجتمعات.

وأشاد وزير الزراعة المصري بالتعاون القائم بين الوزارة وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه

وأكد وزير الزراعة أن القيادة السياسية المصرية والحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل، بما في ذلك:

إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي

ترشيد استخدامات المياه

التحول إلى نظام الري الحديثة

التوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.