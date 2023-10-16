هل يغيب السفاح هالاند عن أمم أوروبا 2024 ؟

خسر منتخب النرويج أمام نظيره منتخب إسبانيا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024 بهدف نظيف سجله لاعب الوسط جافي.

ويأتي منتخب النرويج في المجموعة الأولى من مجموعات التصفيات بجوار منتخبات إسبانيا وأسكتلندا وجورجيا وقبرص.

وبعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثامنة، فإن المتادور حجز مقده في يورو 2024 بعد تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، ونفس الأمر مع منتخب أسكتلند الذحي حل في المركز الثاني.

فيما ودع منتخب النرويج التصفيات بعدما حصل على المركز الثالث بالمجموعة برصيد 10 نقاط، مع تبقي مباراة وحيدة له فقط عقب خوضه لثماني مباريات في التصفيات.

نظام الصعود لكأس أمم أوروبا 2024

وكان الاتحاد الأوروبي “اليويفا” قد أقر أن نظام الصعود إلى يورو 2024 يقضي بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني بمجموعات التصفيات، بالإضافة إلى المستضيف ألمانيا، ليكون عدد المتأهلين بشكل مباشر إلى البطولة 21 منتخبًا.

بينما سيتبقى 3 منتخبات تحسم تأهلها للبطولة من خلال تواجدها في المربع الذهبي الخاص بنسخة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، والذي شهد تواجد منتخبات أسبانيا و هولندا و إيطاليا و كرواتيا.

فرصة النرويج في الصعود ليورو 2024

ومن ضمن منتخبات المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، نجح فقط منتخب إسبانيا في حسم صعوده بشكل مباشر ليورو 2024، ولم يتم حسم موقف هولندا وإيطاليا وكرواتيا حتى الآن.

وفي هذه الحالة، إذا نجحت هذه المنتخبات في حسم صعودها مباشرة من التصفيات، فإنه من الممكن أن يحجز رفاق هالاند مقعدهما في يورو 2024 بعدما أنهى منتخب النرويج دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية بحصوله على 10 نقاط، مما قد يرجه كفته أمام باقي المنتخبات التي سيتنم النظر في موقفها للصعود.