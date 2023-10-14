هولندا في موقف صعب بتصفيات أمم أوروبا

يعاني منتخب هولندا الأول لكرة القدم من هبوط في المستوى مؤخرًا خلال مواجهات تصفيات أمم أوروبا 2024، خاصة بعد الخسارة من منتخب فرنسا في المواجهة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.

هولندا يواجه اليونان في لقاء مصيري بتصفيات أمم أوروبا:

يتواجد منتخب هولندا في المركز الثالث من جدول الترتيب المجموعة الثانية، ويمتلك 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مواجهات وخسارة لقاءين، رغم فهو في موقف صعب بسبب تبقى 3 مواجهات له يحتاج للفوز فيها جميعًا مقابل تعثر المنتخب اليوناني في مواجهة واحدة من الإثنين المتبقية له.

فوز فرنسا على هولندا ضمن للديوك التأهل لكأس أمم أوروبا بينما تعطل المنتخب الهولندي حتى الجولات الثلاث المقبلة المتبقية له.

مباراة هولندا المقبلة ستكون ضد منتخب اليونان بعد غد يوم الإثنين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة بتصفيات اليورو، وحال فوز الطواحين الهولندية في اللقاء سيكون على موعد مع تحقيق الانتصار في لقاء وحيد على الأقل ليدخل حسابات التأهل لنهائيات البطولة.