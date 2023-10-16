جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية قوية على سوريا

تصدت "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري"، لأهداف مُعادية في سماء العاصمة السورية "دمشق"، فيما يُرجح أنه استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية في أنباء عاجلة مُنذ قليل.

وأمس الأحد، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا استهدف مطار حلب شمال سوريا وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكرت وزارة النقل السورية في بيان إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي قدوم ومغادرة إلى مطار اللاذقية الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصف نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني

قصفت طائرات "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني أثناء تقديمهم مهامهم الإنسانية، مُخلفة 5 قتلى وإصابتين حرجتين في صفوفها، وفي مقطع فيديو نشرته قنوات "تلجرام" فلسطينية، ظهر أفراد الدفاع المدني بغزة، في حالة من الصدمة الشديدة والحُزن تُخيم على أفراد الدفاع المدني، بعد استهداف زملائهم.

وقال فرد من الدفاع المدني في الفيديو: "خلي العالم يتفرجوا، كل العالم يتفرج على فلسطين شو بصير فيهم، صامدين مرابطين، لا مياه ولا كهرباء ولا معدات إنقاذ ولا إطفاء.. الطواقم تستهدف".

وأضاف: "طواقم الإطفاء كانت تتجهز لتلبية نداء مهمة، استهدفت (الطائرات الإسرائيلية) المركز بمن فيه، طواقم إطفاء، لا سلاح ولا شيء، مدنيون نقوم بواجبنا وننقذ المواطنين، ليس لدينا أي شيء ليتم استهدافنا.. (الجيش الإسرائيلي) لا يفرق بين مواطن أو أجنبي أو أي شخص، يستهدف من يشاء وأينما يشاء، يسعى لإسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف الشعب الفلسطيني".

واختتم قائلًا: "إن شاء الله صامدون.. صامدون.. صامدون".

وفي وقت سابق من فجر يوم الإثنين، أسفر استهداف مباشر لنقطة تجمع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة 2 بجروح خطيرة.