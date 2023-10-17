السيسي وبايدن يتوافقان على أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمى المتوتر والتصعيد العسكرى فى قطاع غزة.

وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالى وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية فى هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.