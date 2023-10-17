الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص حاولوا عبور السياج الحدودي مع لبنان وزرع عبوة ناسفة، مع تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش في بيان: «قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة».

وأضاف: «تم قتل 4 إرهابيين».

يذكر أن حزب الله، قال إنه استهدف 5 مواقع في شمال إسرائيل، أمس الإثنين، فيما ذكر مصدر أمني في لبنان أن إسرائيل قصفت مناطق قرب الحدود الجنوبية.

ويتبادل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ أيام إطلاق النار عبر الحدود.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل، أندريا تيننتي إن يوم الأحد الماضي، شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل.

وأضاف: «كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره. لم يكن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في الملاجئ في ذلك الوقت، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى».

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: «نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع. ولكن للأسف، على الرغم من جهودنا، لا يزال التصعيد العسكري مستمراً. إننا نحثّ جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون».

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