الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهو ما تستعرضه “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي:

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

من المقرر أن يتم سحب ملف التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في 8 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، وذلك نظير مبلغ 1200 جنيه، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 16 من الشهر نفسه.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظيفة

صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل "الليسانس".

أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وأكدت هيئة قضايا الدولة في بيانها على أنه تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقًا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ونوهت الهيئة على أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.