شروط عامة للتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية السعودية

جذبت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، الباحثين عن فرصة عمل، بالتزامن مع إعلانها عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لحملة المؤهلات العليا.

وكانت شركة المياه الوطنية السعودية، طرحت 39 وظيفة إدارية وهندسية في عدد من مدن المملكة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، موضحة عقب حسابها بموقع"لينكد إن" أن العمل متاح في بعض مدن المملكة وهي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك).

وظائف شركة المياه الوطنية السعودية

وأشارت شركة المياه الوطنية السعودية إلى أن الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة البرامج التعليمية

– رئيس قسم التصميم الهندسي

– مدير البرنامج

– رئيس قسم الحماية من الحرائق

– مدير مشروع

– رئيس قسم المياه

– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول

– مسؤول التحصيل الحكومي

– مدير إدارة العقود

– مندوب تحصيل المساكن

– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق

– رئيس قسم العلاقات الحكومية

– أخصائي الحماية من الحرائق

– رئيس قسم مراقبة التكاليف

– مدير الخدمات المشتركة

– مدير البيئة

– مدير مراقبة أداء المشروع

– منسق التوزيع

– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع

– قائد تخطيط مشاريع الصرف الصحي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– إدارة المشاريع

– العلاقات العامة

– الصحة والسلامة

– الهندسة

– الهندسة المدنية.

وظائف شركة المياه الوطنيةالسعودية ..شروط عامة

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.