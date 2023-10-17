«صن رايز» تقدم لك المتعة فى «تلاڤنيو» بمدينة شرم الشيخ

إذا كنت تريد نزهة شاملة ليست كالمعتاد، فتقدم مجموعة «صن رايز» ولأول مرة بمدينة شرم الشيخ مشروع «تلاڤنيو» ليكون وجهة مميزة فى عالم التنزة، يقع بجانب منتجعى «صن رايز وايت هيلز» و«ميراكى شرم الشيخ» فى قلب خليج القرش، واحد من أشهر وأهم المناطق على ساحل البحر الأحمر.

يجمع «تل اڤينيو» كل ما تحتاجه لقضاء وقت ممتع، ويناسب جميع الأعمار والأذواق، فيمكنك أن تتسوق كل ما تتمنى فى مختلف المحال التجارية بين لبس ومستلزمات تجميل وأساسيات وهدايا لتأخذها كتذكار لعطلتك، ثم يمكنك أن تجرب أكلا جديدا فى مطعم «أورتاكوي» التركى وتتذوق الأكل الأصلى ثم تذهب لتشرب القهوة فى «بينز آند كريم».

وأخيرا وليس آخرا، لكل محبي الرياضة والحركة، «تل اڤينيو» يوجد به ٣ ملاعب «پادل» صغار وواحد كبير مجهزة لجميع المباريات. ادع أصدقاءك الآن فى مباراة واخرج الطاقة بالقرب من البحر الأحمر فى أجواء خلابة.

رفه عن نفسك بشتى الطرق وعش معنا أوقاتا ممتعة لا تنسى.