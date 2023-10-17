أحمد سعد يكشف سبب حذف أغنية "غصن الزيتون" لدعم فلسطين

كشف المغني أحمد سعد، سبب حذف أغنيته الجديدة "غصن الزيتون"، من موقع "يوتيوب"، التي طرحها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مؤخرا.

ونشر عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو من أغنية غصن الزيتون، متضمنا بعض المشاهد المأساوية لما يحدث في فلسطين، وأرفقه بتعليق قال خلاله: "آسف تم حذف الفيديو من على اليوتيوب لظروف خارجة إرادتي وخارج حريتي، لكن نزلته تاني النهاردة على صورة فقط، والفيديوهات تسكن داخل القلوب لا يمكن حذفها مهما حدث".

ويظهر أحمد سعد في أغنية غصن الزيتون، وهو يرتدي الشال الفلسطيني، وتقول كلماتها: "غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندى.. متغطي دم، والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم، داير بيكتب على الحيطان، والأقـــــصـــــى نادى وصوته فيه نبرة ألم، ومابين شهيد وما بين جريح بكى محمد والمسيح".