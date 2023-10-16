غداً.. إعادة إجراءات مُحاكمة متهم في "اللجنة الإعلامية للإخوان"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، غداً الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللجنة الإعلامية للإخوان".

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وأسندت النيابة العامة للمُتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهماً بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمنت قائمة الاتهمات أيضاً تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يستهدف التنظيم إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.