إنتخابات الزمالك: أحمد هاني زادة يعلن إنضمامه لقائمة العتال

أكد أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع أبناء نادي الزمالك من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر علي خدمة القلعة البيضاء.

وقال أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" عبر برنامج "البريمو" على قناة"تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن نادي الزمالك يمر بأزمات عديدة في جميع الألعاب ويحتاج إلى تكاتف جميع أبناءه في الفترة المقبلة ".

وتابع زادة: " سأخوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة "هاني العتال" التي يتم الاستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة ".