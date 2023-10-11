دعوى قضائية ضد TikTok تتعلق بسلامة الأطفال وعلاقاتها بالصين

أفادت CNBC أن ولاية يوتا رفعت دعوى قضائية ضد TikTok بسبب مشكلات تتعلق بسلامة الأطفال وملكية الشركة في الصين.

وفي الشكوى، وصف المدعي العام شون رييس التطبيق بأنه "منتج يسبب الإدمان" واتهمه بتضليل المستخدمين بشأن علاقته مع الشركة الأم ByteDance ومقرها الصين.

سنت الولاية مؤخرًا بعضًا من أكثر قوانين وسائل التواصل الاجتماعي صرامة في البلاد، والتي تتطلب الحصول على إذن الوالدين للمراهقين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تقارن الدعوى القضائية TikTok بآلة القمار التي توفر "التلاعب بالدوبامين" الذي يتم تشغيله عن طريق التمرير السريع على مقاطع الفيديو.

تزعم الدولة أن هذه الطبيعة الإدمانية ضارة بشكل خاص بأدمغة المستخدمين الشباب "التي لم تتطور بشكل كامل بعد"، ويمكن أن تخلق اعتماداً على التطبيق.

أشار إلى أن الجراح العام الأمريكي حذر من أضرار الصحة العقلية حول وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى الاستخدام المفرط لـ TikTok استنادًا إلى أرقام الشركة (المنقحة).

"ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال (وأولياء أمورهم) هو أن TikTok يكذب عليهم بشأن سلامة تطبيقه ويستغلهم في التحقق من التطبيق ومشاهدته بشكل إلزامي، بغض النظر عن آثاره الرهيبة على صحتهم العقلية وجسدهم. التنمية وأسرهم وحياتهم الاجتماعية "، تنص الشكوى.

وتتناول الدعوى القضائية أيضًا روابط TikTok بالصين. "لتجنب التدقيق من مستخدميها (والجهات التنظيمية)، قامت TikTok أيضًا بتضليل المستهلكين في ولاية يوتا بشأن الدرجة التي تظل بها TikTok متورطة مع ByteDance وتحت سيطرتها، الشركة الأم التي يقع مقرها في الصين."

قالت TikTok سابقًا إنها خصصت أكثر من 1.5 مليار دولار لأمن البيانات، ورفضت مزاعم التجسس لصالح الحكومة الصينية. كما افتتحت الشركة مؤخرًا مركزًا للشفافية والمساءلة في محاولة لدرء الجهات التنظيمية والحظر المحتمل.

لم تتخذ الحكومة الفيدرالية بعد أي إجراء ملموس ضد منصات التواصل الاجتماعي، لكن الولايات كانت أكثر نشاطًا. أصدرت ولاية يوتا مؤخرًا قانونًا يلزم الآباء بالحصول على إذن قبل أن يتمكن المراهقون من إنشاء حسابات على TikTok وSnap ومنصات أخرى. كما أنه يفرض حظر التجول والرقابة الأبوية وميزات التحقق من العمر. ومع ذلك، لم تذهب الولاية إلى حد ولاية مونتانا، التي حظرت استخدام TikTok تمامًا. غدًا، سيستمع القاضي إلى الحجج في دعوى TikTok التي تسعى إلى إلغاء هذا الحظر – وهي قضية يمكن أن تفتح الشركة لمزيد من التدقيق وتمثل سابقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.