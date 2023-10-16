كلاسيكو شمال أفريقيا.. منافسة جديد تشتعل بين محمد صلاح ومحرز

تتجه الأنظار نحو الإمارات، لمتابعة القمة العربية من العيار الثقيل، بين منتخبي مصر والجزائر، الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وسيخوض المنتخبان مباراة ودية، يستضيفها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، فى ختام المعسكر التدريبى، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.

وستشهد المباراة التحدي الدولي الأول، بين محمد صلاح ورياض محرز، قائدي منتخبي مصر والجزائر على التوالي، بعد عدة مباريات بينهما على مستوى الأندية الأوروبية.

محمد صلاح ورياض محرز

والتقى اللاعبان في عدة مناسبات، عندما كان محرز لاعبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي في صيف 2023، أمام صلاح نجم ليفربول، الذي يتواجد معه منذ 2017 وحتى الآن.

وتحدث بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، في مؤتمره الصحفي: "نحن دولتان شقيقتان، وهذه المباراة هي كلاسيكو شمال أفريقيا، لكنها تظل كرة قدم، مجرد رياضة".

وأضاف أيضًا: "أعرف جيدًا تاريخ المواجهات التي جمعت بين فريقينا الجزائري والمصري، وسيسعى الفريقان دائمًا لتحقيق الفوز".

مواجهات محمد صلاح ضد رياض محرز

تقابل محمد صلاح ورياض محرز، في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث شملت مشاركة اللاعب الجزائري سواء مع مانشستر سيتي أو ليستر سيتي، منذ انتقال النجم المصري إلى ليفربول في موسم 2017-2018.

وتمكن صلاح من المساهمة في 9 أهداف خلال الـ 10 مباريات، بتسجيله 7 أهداف وصناعة هدفين.

محمد صلاح ورياض محرز

أما النجم الجزائر، فساهم في صناعة 4 أهداف، أمام ليفربول منذ موسم موسم 2017-2018، حيث سجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف.

تعادل النجمان محمد صلاح ورياض محرز في عدد انتصاراتهما، حيث فاز كل منهما في أربع مواجهات، وتعادلا في مباراتين.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر.

لعب محمد صلاح 90 مباراة دولية مع منتخب مصر، الرسمية والدولية، سجل خلالها 49 هدفا وساهم في 29 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح

ويُعد صلاح هو الثاني في قائمة، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع منتخب مصر، بعد حسام حسن الذي سجل 68 هدفا.

وتظل اللحظة الأهم في مسيرة الفرعون المصري الدولية، هي قيادته لمنتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعد غياب 28 سنة كاملة.

أرقام رياض محرز مع المنتخب الجزائري

تمكن رياض محرز من تدوين سجل الدولي المميز، خلال مشاركتة مع منتخب بلاده، حيث تمكن من المشاركة في كأس العالم، مرة واحدة مثل النجم المصري، ولكن عام 2014 بالبرازيل.

رياض محرز

وشارك ثعلب الصحراء في 86 مباراة رسمية ودولية مع المنتخب الجزائري، سجل خلالها 30 هدفا وساهم في تقديم 40 تمريرة حاسمة لزملائه.

وعلى عكس صلاح، فاز محرز بلقب واحد مع منتخب بلاده عندما، بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بعد فوزه على السنغال 1-0 في المباراة النهائية".