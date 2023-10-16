نجوم تساند.. التفاصيل الكاملة حول أزمة محمد صلاح عبر السوشيال ميديا

تعرض النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، لهجوم حاد من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي ومن عدد من المشاهير، وذلك لعدم مشاركته مع الأحداث الجارية للشعب الفلسطيني عقب طوفان الأقصى.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

وكشف مصادرعن تبرع نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لأهالي غزة بمبلغ قدره 100مليون جنيه.

مفيدة شيحة محمد صلاح مش محتاج يكتب بوست على السوشيال ميديا

اعربت الأعلامية مفيدة شيحة عن سعاتها حول تبرع النجم محمد صلاح لجميعية الهلال الأحمر في مصر، بمبلغ مالي لتقديم الدعم لأهالي قطاع غرة، مشيرة إلى أن صلاح دعم القضية الفلسطينية بالفعل.

واستكملت شيحة حديثها عبربرنامجها الستات قائلا:" أن كل الاتهامات الموجه لمحمد صلاح بسبب موقفه من العدواني الإسرائيلي على غزة وعدم دعمه العلني للقضية الفسلطينية لانه مش محتاج أنه يعمل بوست التبرع أفضل من ألف بوست على السوشيال ميديا.

خالد سرحان يساند محمد صلاح

ساند النجم خالد سرحان نجم مصر محمد صلاح بعد تعرضه للانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب سرحان، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "فيسبوك": "ملكمش دعوة بمحمد صلاح يا فشلة ده من أواخر الحاجات الناجحة اللي باقيالنا، روحوا اتلزقوا في حد تاني".

نجيب ساويرس .. لن يرضي عنه الحاقدون

اعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن استيائه من الهجوم الذي تعرض له نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح

جاء ذلك عبر تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على حسابه على موقع "أكس" بشأن تبرع محمد صلاح نجم ليفربول، بأمواله للهلال الأحمر.

وقال ساويرس: "مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عنه الحاقدون ولن يسكت المهاجمون.. فنحن أُمة تكره النجاح وتبحث عن الفشل.. أنا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك"

وكشف رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبرعَ لمؤسسة الهلال الأحمر المصري؛ لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الناظر أن تبرع محمد صلاح خطوة فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يحدث في غزة، وأن التبرع جاء عن طريق أحد الوسطاء المقربين من اللاعب.