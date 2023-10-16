مشادة بين جمال بلماضي و سعيد بن رحمة " شاهد"

تطرقت مٌشادة بين الثنائي سعيد بن رحمة وجمال بلماضي عقب خروجة في تبديل في اللقاء مصر و الجزائر الجاري الان على ستاد هزاع بن زايد في اللقاء الودي استعدادًا لمباراة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم تحت 2026 .

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اعترض سعيد بن رحمة لاعب منتخب الجزائر من المدرب جمال بلماضي حيث كان يريد بقاءة في الملعب واستكمال مجريات مباراة مصر.

وتتقدم الان، مصر على نظيره الجزائري بهدف دون رد في اللقاء الجاري على ستاد هزاع بن زايد في اللقاء الودي .

وسجل هدف التقدم لصالح الفراعنة حمدي فتحي في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني بصناعة علي جبر .

حرمت العارضة منتخب مصر من تسجيل هدف التقدم أمام الجزائر بأحداث الشوط الأول في المواجهة الودية التي تجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وكان محمد حمدي مرر الكرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها نجم ليفربول ببراعة لكنها اصطدمت بالعارضة لتضيع على الفراعنة فرصة هدف التقدم.