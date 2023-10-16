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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة شقيقته ووالدته غدا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة شقيقه ووالدته، والشروع فى إنهاء حياة زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

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وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في يوم 17 نوفمبر 2020 بدائرة قسم الهرم أنهى حياة شقيقه المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وجاء ذلك بعد أن نشبت بينهما  مشادة  فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه القيام بالجريمة وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان إنهاء حياة والدته المجني عليها  غير سبق إصرار ولا ترصد.

وجاء ذلك بعد أنهبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

 

 

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