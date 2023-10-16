الحليب يزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الثدي.. طبيب يفجر مفاجأة

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 52000 امرأة أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الحليب كان لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي.

يلعب نظامنا الغذائي دورًا كبيرًا في صحتنا ورفاهنا من المقبول على نطاق واسع أن بعض الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل معينة، مثل الدهون المشبعة وارتباطها بارتفاع نسبة الكوليسترول ومع ذلك، هناك مشروب واحد ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الحيوانية، مثل الألبان، تعتبر صحية، وعلى الرغم من المعالجة المعنية، إلا أن هذه الأطعمة لا توفر نفس المستوى من الحماية ضد السرطان في الواقع، يرتبط دائمًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف لـ MedicForum.

علاقة سرطان الثدي منتجات الألبان

بحثت الدراسة في العلاقة بين الحليب وسرطان الثدي بالنسبة للدراسة، نظر الفريق في بيانات من أكثر من 52700 امرأة في أمريكا الشمالية لم يصبن بالسرطان في البداية.

لقد أكملوا استبيانات بشأن تكرار تناول الطعام، وأكمل أكثر من 1000 شخص ستة عمليات تذكّر غذائية على مدار 24 ساعة، وهو استبيان سريع حول آخر 24 ساعة.

تمت متابعة المشاركين لمدة ثماني سنوات مع تشخيص سرطان الثدي. خلال هذا الوقت، تم الإبلاغ عن 1057 حالة جديدة من سرطان الثدي. ثم وجد الباحثون صلة بين بعض الأطعمة المستهلكة ومعدلات الإصابة بالأمراض.

ولم يتم العثور على صلة واضحة بين منتجات الصويا وسرطان الثدي، بغض النظر عن منتجات الألبان، وارتبط تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية من منتجات الألبان وحليب الألبان بنسبة خطر (HR) قدرها 1.22، على التوالي، عند مقارنة المئين 90 و 10 من المدخول وأنتج الحليب كامل الدسم والخالي من الدسم نتائج مماثلة. ولم تكن هناك ارتباطات مهمة بالجبن والزبادي.

وارتبط تناول كميات كبيرة من حليب الألبان بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد تعديل تناول الصويا قد يلزم اتخاذ التوصيات الحالية بشأن استهلاك حليب الألبان ببعض الحذر.