التعليم: نعمل بآليات انتقاء المعلمين الجدد بحسب توجيهات الدولة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اجتازت مسابقة 30 ألف معلم الأولى وفقًا لتوجيهات الدولة بتحديد آليات انتقاء المعلمين الجدد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم واختيار المعلمين الجدد تم وفقًا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها نفذت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم.

تسكين المعلمين الجدد:

ونوهت وزارة التربية والتعليم بحرصها على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنها تنسق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسكين المعلمين الجدد المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى والبالغ عددهم نحو 14 ألف معلم مساعد.

واعترض المتقدمون للمسابقة الناجحون في اختبارات التنظيم والإدارة الإلكترونية والذي لم يجتازوا الاختبارات البدنية ومن ثم لم يتم إدراجهم في كشوف المعلمين الجدد على عدم تعيينهم.

