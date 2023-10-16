أول رد رسمي على احتجاجات نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على احتجاجات غير المدرجين في الكشوف النهائية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م.

وتقر المادة بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

إجراءات مسابقة 30 ألف معلم

ونفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المختصة لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، في مختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة في مسابقة 30 ألف معلم، حيث يحق لكل المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كل المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.