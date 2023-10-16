جادا بينكيت تكشف سبب انفصالها عن ويل سميث

أثارت الممثلة الأميركية جادا بينكيت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي الأسبوع الماضي بعدما كشفت علنًا وللمرة الأولى أنها وزوجها الممثل الشهير ويل سميث منفصلان سرًا منذ ما يقرب من 8 سنوات أي في عام 2018.

وفي تصريح جديد اعترفت بينكيت البالغة من العمر 52 عامًا بأنها استاءت من زوجها ويل سميث عندما انفصلا لأنها شعرت وكأنها "ألقيت على الرصيف"، وتحدثت بصراحة عن صراعاتها الزوجية، حيث أخبرت ستيفن بارتليت في برنامج The Diary Of A CEO أن مشاكلهم تنبع من أن لغات حبهم مختلفة وأن جادا اعتقدت خطأً أنها ستجد السعادة من خلال ويل وليس في نفسها.

سبب انفصال جادا بينكيت وويل سميث

وكشفت أن لغة حب ويل تتمثل في العمل بجد لتوفير لها كل ما تريده وهو ما احتلف تماما عن لغتها التي اختصرتها قائلة: "أريدك فقط أن تكون هنا معي لا أحتاج إلى كل هذه الأشياء، أريد أن أنظر إلى عينيك وأشعر بحبك وأشعر بحمايتك هنا معي"، واردفت موضحة أن هذا النوع من الحب والإرتباط الذءي كانت تريد أن تشعر به.

وأوضح سميث موقفه من تصريحات جادا حول الانفصال منذ 2016 في رسالة حصلت صحيفة "ميرور" البريطانية على نسخة منها قائلًا أن كلامها "أيقظه نوعاً ما"، وأشار إلى أنه أدرك متأخراً أن جادا "أكثر مرونة وذكاء ورحمة مما كان يفهمه".

صفعة ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار

وتطرقت جادا في حديثها عن حادثة الأوسكار الشهيرة حيث إنها اعتقدت في البداية أن الأمر مجرّد مزحة قائلة:"اعتقدت أن هذه مسرحية هزلية، وقلت لنفسي: من المستحيل أن يضربه، لكن حين عاد ويل، إلى مقعده بجواري أدركت أنها لم تكن مزحة وأن ما حدث كان رد فعل حقيقي لويل".

وأجابت جادا عند سؤالها عن علاقتها بكريس روك صاحب الصفعة كشفت أنه انتشر في فترة من الفترات السابقة أنباء عن انفصالها هي وويل سميث لذا تفاجئت بإتصال منه يطلب فيه مواعدتها قائلة:"اتصل بي كريس، وقال: أود أن أخرج معك، فقلت له: ماذا تقصد؟، ليردّ: أنت وويل ستحصلان على الطلاق أليس كذلك؟، فقلت له: لا يا كريس، هذه شائعات، الأمر الذي أشعره بالإرتباك، فاعتذر بعدها وانتهى الأمر".