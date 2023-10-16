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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

20 لاعبًا في قائمة طنطا لمواجهة السكة الحديد

طنطا
طنطا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

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وشهدت القائمة غياب احمد علي للإيقاف بعد التعرض للطرد في المباراة الأخيرة، 

وجاءت قائمة طنطا لمواجهة السكة الحديد كالآتي:

احمد ربيع الشيخ، احمد شوقي "حراس مرمي"، حسام غالي، محمد سمير الحسيني، محمد مصطفي حموشة، احمد حسني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، اسامة النجار، شهاب فتحي، حسون محمد، شريف مجدي، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، نانا انتوي، محمد محسن شيكا.

يُذكر أن طنطا سيواجه السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي طنطا غدًا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا.

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