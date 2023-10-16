قرار جديد ضد المتهم بالتخلص من طفل ديمشلت

اجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"طفل ديمشلت"، وذلك لإنتداب محام للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة لجلسة 19 أكتوبر.

حملت القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبد الله عبد الله مطاوع، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد عبد القادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور، نائبًا الرئيس، وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب.

واحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية المتهم "إبراهيم إ. ا."، وشهرته "أبو نعمة"، 34 عامًا، عامل عادي، ومقيم بقرية ديمشلت بمركز دكرنس "محبوسًا" إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدة" ثلاث ضربات، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، أثناء استقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، مقتولا، وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في أبريل الماضي، ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله، ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.