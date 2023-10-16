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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أطلقت اسمه على أحد الشوارع.. بوركينا فاسو تشيد نصبًا تذكاريًا لـ توماس سانكارا

النصب التذكاري توماس
النصب التذكاري توماس سانكارا

احتفلت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، مساء أمس الأحد، بالذكرى السنوية للمناضل توماس سانكارا، الذى اغتيل في الانقلاب منذ 36 عامًا.

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شارك في الاحتفالية، الكابتن إبراهيم تراوي، رئيس الدولة ولفيف من القيادات والمسؤولون حكوميون في واغادوغو، فضلًا عن أقارب الزعيم الراحل.

 قال باسوما بازي ، وزير الخدمة المدنية في بوركينا فاسو، إن المناضل الراحل توماس سانكارا، كان بطلًا للأمة.

ووضع رئيس الدولة،  حجر الأساس لضريح توماس سانكارا، سيتم بناء الضريح في نفس موقع اغتيال توماس سانكارا و 12 من رفاقه.

كما أمر الكابتن إبراهيم تراوي، بإعادة تسمية شارع شارل ديغول، المجاور للنصب التذكاري ، على اسم أيقونة عموم إفريقيا والرئيس السابق.

وقال تراوي، إن اليوم تم تسمية البوليفارد بوليفارد توماس سانكارا، بدلا من شارع شارل ديغول لذلك نحن فخورون جدا اليوم،  لأنه إذا كان الشارع قد سمي على اسم الإمبرياليين ، فإننا نعتقد اليوم أن لدينا أيضا أبطالا ، ولدينا أيضا بوركينا فاسو، تسمية هذه الشوارع أو الشوارع.

قتل توماس سانكارا ، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 1983 ، مع اثني عشر من رفاقه على يد كوماندوز من الانقلابيين.

توماس سانكارا
النصيب التذكاري توماس سانكارا

 

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