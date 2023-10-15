بوركينا فاسو توقع اتفاقًا مع روسيا لبناء محطة نووية

وقعت بوركينا فاسو اتفاقًا مع روسيا، من أجل بناء محطة نووية، لتلبية احتياجات السكان وتوفير الطاقة الممكنة.

أعرب الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، خلال حديثه في القمة الروسية الإفريقية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغبته لتوفير الطاقة النووية للسكان بوركينا.

وأوضحت حكومة بوركينافاسو،أن مذكرة التفاهم بين الطرفين، وقعت بمناسبة أسبوع الطاقة الروسي، الذي أقيم في موسكو وشارك فيه وزير الطاقة البوركيني سيمون بيير بوسيم.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في وقت لا تصل فيه الكهرباء سوى لنسبة 22.5% من سكان بوركينا فاسو، البالغين أزيد من 18 مليون نسمة.

ومنذ وصول النقيب إبراهيم تراوري رئاسة بوركينا فاسو في سبتمبر 2022، إثرا انقلاب عسكري هو الثاني خلال 8 أشهر، توترت علاقة البلاد مع فرنسا، وسحبت الأخيرة قواتها العسكرية منها، بطلب من القيادة الجديدة، وبالمقابل عززت واغادوغو العلاقة مع موسكو.

اتفقت "روسيا وإفريقيا"، على زيادة التجارة المُتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعُملات الوطنية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

وقال الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية الإفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية:

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وصرح الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".