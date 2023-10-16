أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-10-2023

سجلت أسعار الذهب في السعودية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، في محلات الصاغة والأسواق المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المواطنين نحو 201 ريالات، في مقابل سعر 204 ريالات أمس الأحد بالسوق السعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 230.47 ريال أي 61.46 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، قيمة 211.27 ريال، ما يعادل 56.34 دولار

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 201.67 ريال، ما يعادل 53.78 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 172.86 ريال، ما يعادل 46.10 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1،613 ريالًا، أي 430.23 دولارًا.

سعر العملة السعودية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.