قبل افتتاحية دوري السوبر .. تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية تنزانيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي الجمعة المقبل ، بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني بدار السلام ، لحساب منافسات ذهاب ربع نهائي البطولة القارية الجديدة.



ويلاقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني حال حسم التأهل إلى الدور التالي، الفريق الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، لحساب نصف نهائي البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية تنزانيا ..

وتاريخيًا ، تقابل الأهلي في كافة اللقاءات أمام أندية تنزانيا في 20 لقاء ، تمكن من الفوز خلال 12 مباراة ، والتعادل في 4 مواجهات ومثلهما في الخسارة.

أما في المواجهات المباشرة بين الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، التقى الأحمر بطل تنزانيا في 4 مواجهات، تمكن خلالهم الأحمر من الانتصار في مباراتين مقابل تحقيق فوزين للفريق التنزاني.

تجهيزات السفر إلى تنزانيا ..

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التطعيمات الطبية اللازمة ، قبل السفر إلى تنزانيا عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أخيرًا ، وانتهت بتفوق الأهلي بثلاثية لهدف

وقام الجهاز الطبي بالأحمر بمنح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، قبل أن يستأنف الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعية أمس الأحد.