الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "أقدر أشارك" بالغربية

ضمن محاور المؤتمر الوطني الثاني للنشء....

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مبادرة " أقدر اشارك " بمركز شباب شبرا قاص بمحافظة الغربية، وذلك ضمن محاور المؤتمر الوطني الثانى للنشء.

وتهدف المبادرة إلي تشجيع كل من بلغ عمره ١٨ عاما على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وواجبتهم الاجتماعية من من خلال الحث على المشاركة المجتمعية والسياسية لأهمية دورهم في المجتمع .

ياتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء والذي يتم تنفيذه على مستوى ٢٧ محافظة بمشاركة ٢٥٠٠ مشارك بكل محافظة بهدف مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء والأسرة واشراك النشء في وضع حلول وتوصيات لهذه القضايا ، بالإضافة إلى مناقشة محاور رؤية مصر ٢٠٣٠ وانجازات الدولة المصرية وعلاقة الفرد بالمجتمع ودور النشء في الاسرة.