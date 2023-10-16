تنسيق بين الشباب والرياضة والتعليم العالي لإنجاح الفعاليات والأنشطة الرياضية للجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية التنسيق المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الرياضة المصري للجامعات، من أجل إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها للطلاب الجامعيين.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للدكتور أيمن عاشور على التنسيق المستمر والدعم المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

كما أشار الوزير إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة للجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشددًا على ضرورة تطوير الرؤية الحالية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي أثناء العام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، والدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة؛ لتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.

وخلال فعاليات الاجتماع، تم استعراض الإنجازات والفعاليات، والمسابقات التي تم تنفيذها خلال الموسم الرياضي 2022 / 2023، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة، وخطة النشاط المحلي والدولي للعام الجامعي 2023/2024، فضلًا عن اعتماد اللائحة المالية للاتحاد.