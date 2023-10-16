طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل

تشكل طريقة تحضير الوجبات عامل هام في تقبل تحضيرها في المنزل عن المطاعم وهذا ما تحرص عليه الأمهات أثناء تحضير وصفات الشاورما اللحم أو الدجاج لأفراد أسرتها.

وتأتي الشاورما في مقدمة الوجبات المحببه لدى الكبار والصغار ويكثر عشاقها يوم تلو الآخر لمذاقها الذكي.

لذا حضري شاروما الدجاج على خطى الشيف في المطاعم بخطوات سهلة ومكونات متواجدة داخل مطبخك لتوفري في ميزانيتك وتسعدي أسرتك.

المقادير

- صدر الدجاج : 5 صدور (مقطع شرائح رفيعة)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الكركم : رشّة

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- لبن زبادي : كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون، وزيت الزيتون.

أضيفي الكمون، والملح، والكركم، والبابريكا، والفلفل، وبودرة الثوم والبصل، وقلبي المزيج حتى يتجانس تماماً.

ضعي المزيج في وعاء عميق، وأضيفي شرائح الدجاج وقلبي جيداً حتى تتغطى الشرائح بالتتبيلة كاملة، ثم غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة واتركيه لحوالي 5-6 ساعات.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة سخني الزيت النباتي، وأضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلبيها حتى تتحمر وتنضج.

قدمي شاورما الدجاج في ساندويشات أو في أطباق بجانب سلطة طحينة.