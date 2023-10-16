أسامة فيصل يقود تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع في ودية أوزبكستان

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي ، مواجهة ودية في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة أمام أوزبكستان على ملعب الأخير ، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بنسختها القادمة 2024 بباريس.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد ، أحمد عيد ، حسام عبد المجيد ، محمد حمدى.

خط الوسط: محمد شحاته ، على زعزع ، محمود جهاد ، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل ، عبد الرحمن بلال.



وخاض المنتخب الأوليمبي، بقيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي، أولى تجاربه الودية أمام روسيا للمحليين وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم تجربة ودية ثانية أمام نظيره الروسي وفاز خلالها منتخبنا بهدفين مقابل هدف.

ثم ودية أخرى أمام المنتخب الأردني الأوليمبي، شهدت فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كان الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الأولمبي وأوزباكستان والذي أقيم الساعات الماضية ، قد أسفر عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للتيشيرت الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدى أوزبكستان التيشيرت الأزرق والشورت والجورب الابيض .

ودية المنتخب الأول أمام الجزائر ..

وفي السابعة من مساء اليوم ، يخوض المنتخب الوطني الأول مواجهة ودية مرتقبة أمام الجزائر على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، وهي التجربة الثانية في معسكر أكتوبر ، بعد ملاقاة زامبيا الخميس الماضي والتفوق بهدف دون رد عبر رأسية حمدي فتحي

وجاءت قائمة مصر في معسكر أكتوبر بالإمارات كما يلي ..حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.