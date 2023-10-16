اجتماع موسع لأكثر من 120 عضو من منسقي حملة مواطن في الخارج استعدادا للانتخابات المقبلة

بعد انتهاء المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة التي كانت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" قد وضعتها، وهي مرحلة توثيق طلبات الترشح للإنتخابات المقبلة في جميع دول العالم، حيث عقد أكثر من ١٢٠ من منسقي الحملة في قارات العالم المختلفة اجتماعا عبر برنامج زوم مساء الأحد ١٥ أكتوبر.



جاء الاجتماع تحت قيادة نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج الذي توجه بالشكر لجميع أعضاء الحملة على الجهود التي تم بذلها في المرحلة السابقة والتي جاءت بشكل مشرف يعكس مدى كفاءة منسقي ومنسقات الحملة في الخارج.



وقال نصر مطر إننا استعرضنا في هذا الاجتماع الموسع نقاط القوة والضعف في المرحلة السابقة دون تضخيم لما تم ودون إجحاف، حيث كان المناقشة موضوعية، فوضعنا اليد على القصور الذي وجد في ذات الوقت الذي شددنا فيه على أيدي الزملاء في الإنجازات التي تمت، معظمين دورهم، مطالبين باستمرار الجهد وعدم الركون لما تحقق من نجاح.

ندوات واجتماعات ومؤتمرات ووقفات تأييد للإنتخابات الرئاسية بمصر

وأضاف نصر مطر إن الزملاء قد استعرضوا خطة العمل للمرحلتين المقبلتين والتي تبدأ أولاهما منذ لحظة الاجتماع، حيث سيتم إقامة ندوات واجتماعات ومؤتمرات ووقفات تأييد للإنتخابات الرئاسية بمصر في كل دول العالم، هذا مع الوضع في الاعتبار خصوصية كل دولة، فإن كان، على سبيل المثال، هناك سهولة ويسر في إقامة وقفات التأييد في الدول الأوربية وأمريكا وكندا والغرب عموما، وذلك نتيجة لسماح قوانين هذه البلدان بالمظاهرات وإعلان مواقف التأييد، فإن هذا الأمر غير متاح في بعض الدول مثل الدول العربية التي لا تسمح بذلك، هذا الذي سيستعاض عنه بإقامة الندوات والاجتماعات وذلك لحشد جماهير أبناء الجالية هناك للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتابع منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن الزملاء والزميلات قدموا ورقات العمل الخاصة بكل دولة والتي أوضحوا من خلالها عدد الوقفات والندوات المستهدف إقامتها للتعريف بإنجازات التي حدثت في مصر الفترة الماضية وكذلك لمجابهة تلك الافتراءات والأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية خاصة خارج مصر، وفوق ذلك شرح الخارطة الدولية والعالمية وما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك لها من مخططات.

الصعوبات التي يواجهها أبناء الجاليات المصرية في الخارج في العملية الانتخابية



وأوضح منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن الزملاء استعرضوا الصعوبات التي يواجهها أبناء الجاليات المصرية في الخارج في العملية الانتخابية، والتي يمكن أن تؤثر على مشاركة أبناء مصر في الخارج وجاء على رأسها بعد المسافة للعديد من أبناء الجالية عن مقرات التصويت في قنصليات وسفارات مصر، هذا الذي سيمثل عبئا على الحملة، إلا أن الجميع اتفقوا على الوصول لآلية لجذب المصريين المقيمين بعيدا بمئات الأميال عن مقرات التصويت.

رحلات للأسر في أيام الانتخابات الثلاثة

حيث تم اقتراح إقامة رحلات للأسر في أيام الانتخابات الثلاثة: الأول والثاني والثالث من ديسمبر، كما كانت قناعة الغالبية من المصريين بنجاح مرشحهم والتي يمكن أن تجعل البعض يتكاسل فى الإدلاء بصوته محل نقاش موسع، حيث أتفق جميع المنسقين على ضرورة بذل أقصى جهد لإقناع هذه الفئة التي تقتنع بهذا فمرة بضرورة المشاركة لإرسال رسالة واضحة للعالم جميعا بأن الشعب المصري في الخارج قبل الداخل يدعم القرار السياسي بمصر.