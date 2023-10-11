محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية السابق قبل احتفالية مولد السيد البدوي

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامة مساء اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامي.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.