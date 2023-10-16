مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023| لجنة اختيار المشاركين بالورش الفنية

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان عن موعد اختبارات الورش الفنية التي من المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الثامنة.

موعد الاختبارات الخاصة بورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الخاصة بالورش يومي الخميس والجمعة 19، 20 من أكتوبر الجاري، وتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساء، في مسرح السلام.

تأتي قائمة لجنة الاختيار بالورش كلاً من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان القدير د. علاء قوقه، والفنان القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

موعد اختبارات الورش الفنية

موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام 5 ورش لكبار صانعي المسرح في العالم، وتقام فعالياته من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل.

ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

وتتكون الورش من ورشة "سكوت تروست" وهي مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناءاً علي طلب الممثلين والفنانين المحترفين, بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي "، وورشة الدكتور ديني دينيس وهي ورشة Gps خاصة بطريقة الأداء الجسدي للممثل، وورشة اخرى للفنان معز التقديري وهي خاصة بتشكل الاحساس الجسدي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

كما يقدم المهرجان (2) ماستر كلاس، الأول للفنانة والمخرجة زوهاد ضيفلاوي، وعنوانه (لغة الجسد في المسرح النسوي) ، والثاني يقدمه السينوغراف جين يونج يون عن (تصميم الاضاءة المسرحية) .

وفي سياقٍ متصل تحمل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، كما يرأس اللجنة العليا الموسيقار نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.