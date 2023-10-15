الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الزراعة يشارك في المنتدى العالمي للغذاء بالعاصمة الإيطالية روما

السيد القصير
السيد القصير

توجه اليوم السيد القصير  واستصلاح الأراضي إلى العاصمة الايطاليه روما للمشاركة في المنتدى العالمي للاغذية وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو.

 

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المنتدى يقام هذا العام تحت عنوان تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي ويعقد بمقر المنظمة بروما، حيث سيشارك القصير في الجلسة الافتتاحية،كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع السادة الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى يرافقه الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.


هذا ويذكر ان منظمة الاغذية والزراعة أحدٍ المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول خاصة العالم النامي،وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في فمجال الامن الغذائي وكذلك هناك العديد المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية.

 

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