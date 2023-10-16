ندوة عن اعادة وتصنيع وتدوير المخلفات بمركز شباب النجمة والحمران

نظم مركز شباب النجمه والحمران التابع لاإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، ندوة عن إعادة وتصنيع وتدوير المخلفات ضمن خطة نادي الفتاة.

وأوضح مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان هذه الدورات تسهم بشكل كبير في ثقل وخلق جيل مدرب وعلي تشجيع الشباب علي فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وذكر محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي أهمية هذه الورش وخلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق.

وأوضح انور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في تنمية مهاراتهم علي أسس علمية.

واعربت شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية علي دعم وزارة الشباب والرياضه لاندية الفتاة وتوفير المعارض المحلية والدولية.

وأشار احمد عيسي وكيل الادارة علي ان الشباب لديهم افكار مبتكرة وجديدة وان مراكز الشباب هي التي تتبني هذه الأفكار وخروجها الي النور وتسليط الضوء عليها.

واشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالإدارة علي الشباب استغلال هذه الدورات والورش التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها والدخول الي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام الادارة و احمد عيسى وكيل الادارة و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالاداره وسيد دردير قليعي رئيس مجلس الإدارة، و غادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمه والحمران.