وزير الخارجية: أهالي غزة يحتاجون إلى أطعمة ومواد طبية عاجلة

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن أمله في حدوث انفراجة بإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة.

وقال شكري خلال كلمته في مؤمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، إن تواصل مع المبعوث الأممي الذي كان يستفسر عن هل المحادثات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي أتت بثمارها في فتح معبر رفح، ولكن للأسف ليس هناك جديدا في هذا الأمر.

وتابع: "الأمر خطير في قطاع غزة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتياج شديد لعدم وجود مياه أو أطعمة أو مواد طبية، والنزوح أدى إلى ضغوط إضافية وليس هناك مأوى لمن أجبروا على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها".

مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة إلى فتح معبر رفع

وأكد ن مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة، إلى فتح معبر رفع ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر أنه جرى تجميع كميات كبيرة من المساعدات في العريش ويجري التنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر لدخولها إلى قطاع غزة.

وتابع: "حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي موقف يؤتي بإمكان فتح معبر رفح من ناحية غزة أو السماح بدخول المساعدات أو خروج الأجانب من هناك".

وأوضح أن الدولة المصرية على أتم استعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دولة ثالثة، وعمل المعبر بكامل كفاءته ودخول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج.