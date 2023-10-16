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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا منذ الفجر جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان علي غزة
العدوان علي غزة

استُشهد أكثر من 40 فلسطينيًا، مُعظمهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، منذ ساعات الفجر، جراء سلسلة غارات، نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

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أفادت مصادر بالقطاع بأن 30 فلسطينيًا استُشهدوا جراء قصف منازل في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا، مضيفة أن 16 مواطنًا استُشهدوا بينهم أطفال، جراء قصف منزل على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات.

وقبل قليل، استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات في قصف منزل بمخيم جباليا شمال القطاع.

يُذكر أن هناك أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض مبان دمرتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة ما بين شهيد ومُصاب. 

 وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

 وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

 وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين "إن استهداف إسرائيل المتعمد والعشوائي وغير المتناسب للمدنيين في غزة يتعارض مع جميع معايير الكياسة ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية أن بيان رئيس الوزراء يأتي بعد يوم من انتقاد وزير خارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني لإسرائيل "لارتكابها إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين .. قائلا "إن الوضع الخطير ينبع من سبعة عقود من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

وأضاف كاكار "تشعر باكستان بقلق عميق إزاء العنف المستمر والخسائر في الأرواح في غزة ، إننا نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني المضطهد وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة".. لافتًا إلى الاحتلال القسري وغير القانوني للأراضي الفلسطينية والسياسات القمعية ضد شعبها.

وقال: "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك فورًا لفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة المحاصرة"..مؤكدا أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن "الوضع المتدهور" في غزة.

 

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