بولندا تستقبل 28 ألفا و900 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين استقبال 28 ألفا و900 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير 2022 إلى 16 مليونا و570 ألف شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية - أن 28 ألفا و900 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم. وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14 مليونا و690 ألف شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 288 ألفا و630 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و965 دبابة و9 آلاف و385 من المركبات المدرعة و6 آلاف و910 من النظم المدفعية و814 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و547 من أنظمة الدفاع الجوي و318 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و271 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 981 من المعدات الخاصة و5 آلاف و280 طائرة مسيرة وإسقاط 1531 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، أشارت وزارة الداخلية الأوكرانية، إلى أن خبراء المتفجرات التابعين لوزارة الشؤون الداخلية، قاموا بتفتيش أكثر من 152 ألف هكتار، وكشفوا عن أكثر من 707 آلاف مادة متفجرة.

وأفادت الوزارة في بيان - بأنه تم اكتشاف أكثر من 707 آلاف مادة متفجرة من جانب خبراء المفرقعات التابعين لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، كما تستمر جهود إزالة الألغام.

وأشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إلى أنه تم بالفعل تفتيش أكثر من 152 ألف هكتار، مضيفا أن خبراء المتفجرات يستعينون بالمعدات الحديثة والمركبات ذات الأغراض الخاصة، والتي تستخدم لكشف وتدمير الأشياء الخطرة عن بعد .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.