بولندا تستقبل أكثر من 33 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد أن البلاد استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 33 ألفًا و700 لاجئ أوكراني فارين من بلادهم، ما يرفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 13.8 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا" - أن 31 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن حوالي 12 مليون أوكراني قد غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم حتى الآن.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.