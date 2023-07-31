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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 33 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين وصول نحو 33 ألفًا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 14.05 مليون لاجئ.

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بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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بولندا تستقبل 26 ألفًا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

 لاجئ أوكرانيا 

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن نحو 42 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 12.26 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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