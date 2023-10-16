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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 16-10-2023

الدولار
الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر2023، بالتحديثات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 16-10-2023

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سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم الأحد في البنوك

 

 سعر الدولار فى البنوك كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأحد في البنوك المصرية:

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة:

 سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة:

 سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.85 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة:

 سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري:

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 37.90 جنيه للشراء و38.07 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.67 جنيه للشراء، و38.04 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة:

 سجل سعر اليورو اليوم الأحد 32.73 جنيه للشراء، و32.87 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.64 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع.

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