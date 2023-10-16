حملة مكبرة لرفع المخلفات بمجلس قروى الغرب بهجورة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى الغرب بهجورة مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، بحملة نظافة موسعة على مستوى زمام الوحدة المحلية القروية .

حيث استهدفت اعمال النظافة تمشيط وتسوية طريق مصر اسوان السريع ورفع مخلفات، من مدخل القرية بنمطقة مزلقان بهجورة و فتح طريقةورفع ثلاث نقلات اتربة ورمال استجابة لشكاوى بعض المواطنين بالبطحةبالاضافة الى مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الارصفة وطريق العام وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً إلى انه لا ياتى هذا الثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.