حفل استقبال لطلاب الدفعة 28 بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الخميس، حفل استقبال الدفعة 28 بالكلية بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رأفت شيبت الحمد .

ونقل الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة للطلاب الجدد بالكلية .

ورحب نائب رئيس الجامعة بطلاب الكلية الجدد وتمنى لهم عاما دراسيا ناجحا وموفقا وأكد على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعى ومعرفة اللوائح والقوانين التى تحكم العملية التعليمية داخل الجامعة، مضيفاً أن الجامعة لا تهدف الى تخريج طالب متفوق فحسب وانما في الأساس أن يكون طالبا منضبطا.

وأكد الدكتور بدوي شحات، أن الجامعة تدعم كافه الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي وتحرص على تنوعها لكافه طلاب الجامعة بهدف الوصول الى شخصيه بعيده عن الغلو والتطرف.

واوصى بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الذي لم يعد قاصرا على اعضاء هيئه التدريس فقط بل يمتد الى طلاب الجامعات المصرية وهو توجه من الدولة التي تدعو الى الابتكار والوصول الى الافكار المبدعة والجديدة والجامعه لا تأ لوا جهدا في دعم كافه هذه الأنشطة.

وأشاد الدكتور رافت شيبت الحمد بدعم جامعه جنوب الوادي لكافه الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي والاهتمام بالعملية التعليمية والحرص على التفوق شهد حفل استقبال الطلاب الجدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وحشد طلابى كبير.