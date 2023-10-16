محافظ القليوبية يُتابع مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشبين القناطر

تابعَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة والشباب والرياضة والحماية المدنية والتضامن الإجتماعي، بقُرى مركز شبين القناطر للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات، تأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للإنتهاء منها قبل أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم .

واستهل "محافظ القليوبية" جولته بمُتابعة مشروعات قطاع الصحة حيث تابع مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية نوى، والمُقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٤٣ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ ٨٧%، وجاري إستكمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمركز، كما تابع مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش، والتي أنشأت على مساحة ١٠٧٠م٢ بتكلفة ٣٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥%، وجاري إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، كما تم متابعة أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العطارة، والمُقامة على مساحة ١٥٧٥م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%، وجاري إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، بالإضافة إلى متابعته لمشروع إنشاء مركز طبي بقرية طحانوب الذي يقع على مساحة ٤٠٠٠م٢ بتكلفة ٤٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين والمُقام على مساحة ٢٠٠٠م٢ بتكلفة ٤٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%، كما تم متابعة مشروع إنشاء الوحدة الصحية بكفر الدير والمُنشأة على مساحة ١٧٠٠م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%.

وفي ذات القطاع تابعَّ "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمُقامة على مساحة ١٦ ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الإنتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثاني علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الأرضي لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية ٤٣٪، وشددَّ "الهجان" على دفع الأعمال لسرعة التسليم في الموعد المقرر ودخول المستشفى الخدمة بكامل طاقاتها، مشيراً إلى حرصه الدائم على إستمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

وفي قطاع الحماية المدنية تابع "المحافظ" جولته بتفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب والمُقامة على مساحة ٢٥٠م٢ بتكلفة ٤.٤٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٤٠%، مُشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة لنهو المشروع قبل توقيته المحدد مع بذل مجهودات غير مسبوقة لدخول المشروع الخدمة للحفاظ على أرواح المواطنين .

وفي قطاع الشباب والرياضة تابعَّ "محافظ القليوبية مشروع إنشاء مركز شباب قرية طحانوب والمُقام على مساحة ٢٣٠٠م٢ بتكلفة ٧ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٥%، وجاري الإنتهاء من أعمال الدهانات والتشطيبات الخارجية، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز شباب كفر طحا والمُنشأ على مساحة ٨٠٠م٢ بتكلفة ٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٥%، وجاري الإنتهاء من جميع الأعمال وإستلام المراكز قبل إنتهاء الشهر الحالي، مؤكداً على إهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيماناً بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المُتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وفي قطاع التضامن الإجتماعي تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بقرية طحانوب والمُقام على مساحة ٩٠٠ م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥% ، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء الوحدة الإجتماعية بالحصافة وكفر الدير والمُقامة على مساحة ٩٠٠م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥%، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بكفر شبين المُنشأ على مساحة ٩٠٠م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٧٥%.

هذا وقد أشار "الهجان" خلال جولته بأهمية إنشاء مشروعات قطاع التضامن الإجتماع والتي من شأنها تقديم الرعاية لذوي الهمم وإنشاء حضانات ومكاتب تأهيل وورش عمل للمعاقين.

وأوضح "المحافظ" أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة لأصحاب الهمم وتُعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الإجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، كما تُعد مصر نبراساً لباقي الدول للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعائية والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. وفي ختام الجولة شددَّ "محافظ القليوبية" على مهندسي جهاز التعمير بسرعة إنهاء الأعمال غير المُكتملة قبل المواعيد المحددة وتكثيف العمل، وعمل ورديات بالتناوب لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، والمهندس خالد صلاح المشرف العام على مشروعات حياة كريمة بجهاز التعمير .