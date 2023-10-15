أمطار وشبورة ونشاط للرياح .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب سقوط الأمطار اليوم، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من "الإسكندرية- البحيرة" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت الأرصاد في بيان اليوم، إلى أن فرص سقوط الأمطار قائمة حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وشبورة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فيما توقعت الهيئة انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى نسبة فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع الجاري

كما كشفت الأرصاد عن طقس الأسبوع الجاري، فبطقس الاثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (40:30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فيما يشهد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.