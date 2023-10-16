القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة الرائد محمد علام رئيس مكافحة المخدرات بجنوب سيناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق