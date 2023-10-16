سفير تونس يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

علّق السفير محمد بن يوسف سفير تونس ومندوبها لدى الجامعة العربية على التسهيلات التي قدمتها مصر للطائرة التونسية المحملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بمطار العريش.

وقال بن يوسف :أتقدم بالشكر للشقيقة مصر على جهودها والتسهيلات التي قدمتها للبعثة وسرعة الحصول على ترخيص العبور والإرساء للطائرة والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطائرة ولطاقمها في مطار العريش الدولي، وهذا ليس بغريب على مصر الشقيقة.

وأضاف: تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وصلت طائرة تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى مطار العريش الدولي أمس الأحد.

وقال: تم حفظ هذه المساعدات، التي تشمل حوالي 12 طنا من المستلزمات الطبية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، بمستودع تجميع المساعدات بمطار العريش في انتظار إيصالها إلى غزة فور فتح طريق آمن.

وأوضح السفير سيتم تنظيم رحلات جوية أخرى خلال الفترة المقبلة في إطار وقوف الرئيس قيس سعيّد وشعب تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي في هذه المحنة والوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وانتهاكات صارخة لكل القوانين والمواثيق من قبل قوات الاحتلال.